أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف القادم.وقد أجريت مراسم القرعة في ميامي الأمريكية، والتي ستنطلق منافسات هذه البطولة في 15 من يونيو 2025 وتنتهي في 13 يوليو .علماً بأن هناك خمسة أندية عربية هم: الهلال السعودي، الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي والعين الإماراتي.وجاءت القرعة على النحو التالي:المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي المصري - إنتر ميامي الأمريكي.المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتلتيكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي.المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلاندي - بوكا جونيوز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي.المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي.المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريد الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي.المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بوروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - صن داونز الجنوب إفريقي.المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي.المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - ريد بول سالزبورج النمساوي.