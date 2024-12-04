يحل فريق التعاون السعودي ضيفاً على نظيره القوة الجوية العراقي، اليوم (الأربعاء) الساعة 5:00 مساء، على ملعب المدينة الدولي، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا (2)، إذ يحتل الفريق التعاوني صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ويتواجد القوة الجوية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في بريدة انتهى بانتصار القوة الجوية على التعاون 2/‏1.يدخل التعاون لقاء الليلة من أجل تحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل من أجل التأهل لدور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية، ويطمح المدرب أورابارينا لقيادة فريقه للفوز ورد اعتبار خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 1/‏2.يذكر، أن الفريق التعاوني حقق أربعة انتصارات أمام فرق الخالدية البحريني ذهاباً 3/‏‏2 وإياباً 2/‏1، وألتين التركمانستاني ذهاباً 2/‏‏1 وإياباً 4/‏‏0، وخسارة وحيدة من القوة الجوية العراقي 1/‏‏2.