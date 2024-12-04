يستضيف فريق الاتفاق السعودي نظيره العربي القطري اليوم (الأربعاء) الساعة 8:00 مساء بالدمام، ضمن مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية، ويسعى الفريق الاتفاقي لتأكيد تفوقه على فريق العربي في مباراة الإياب، بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2/‏1 والوصول للنقطة (12).يدخل الفريق الاتفاقي (المتصدر) برصيد 9 نقاط، مواجهة الليلة ضد العربي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في المجموعة الثانية، إذ يطمح بقيادة المدرب جيرارد لمواصلة انتصاراته والمحافظة على صدارة المجموعة في البطولة الخليجية.يذكر، أن الفريق الاتفاقي حقق ثلاثة انتصارات من أمام فرق الرفاع البحريني 3/‏‏1، والقادسية الكويتي 1/‏‏0، والعربي القطري 2/‏1.