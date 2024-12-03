حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريقي الأهلي السعودي وضيفه الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وافتتح الاستقلال التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق لاعبه رافائيل سيلفا، في حين تمكن الأهلي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء نفذها اللاعب إيفان توني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.وفي الشوط الثاني استطاع الاستقلال الإيراني إحراز هدف التقدم مره أخرى عن طريق اللاعب محمد حسين عند الدقيقة 51، ليعود الأهلي ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 86 من ركلة جزاء نفذها إيفان توني.وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الرتيب، في حين رفع الاستقلال رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.