فاز الاتحاد السعودي للمبارزة بثمانية مقاعد في الاتحادين الدولي والآسيوي للمبارزة، عن طريق خمسة ممثلين، خلال الجمعية العمومية للاتحادين الدولي والآسيوي، التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طاشقند.وفاز عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبّان بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة الثانية على التوالي. وانتُخب الرئيس التنفيذي في الاتحاد عبدالله السنيد عضواً في لجنة الترويج والتواصل والتسويق في الاتحادين الدولي والآسيوي بـ97 صوتاً. وفازت عضو مجلس إدارة الاتحاد لمى الفوزان بمنصب عضو لجنة المرأة في الاتحادين الدولي والآسيوي. وفاز نائب رئيس الاتحاد محمد بوعلي بمنصب عضو لجنة اللاعبين الرواد في الاتحادين الدولي والآسيوي، فيما انتُخب الدكتور حازم عابد في عضوية اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي.