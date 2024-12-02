رفع مُلاك الهجن السعوديون رصيدهم في منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن بعد ختام اليوم الثاني، المخصص للهجن من فئة الـ«لقايا» إلى ثلاثة كؤوس، و40 شوطاً، على أرض ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء.وتَوَّج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي، اليوم، عقب نهاية الأشواط الـ30 أصحاب المراكز الأولى في كؤوس الـ«لقايا» ضمن النسخة الرابعة من البطولة المقامة برعاية أمير المنطقة الشرقية.وتُوّجت المطية «الصايلة» لمالكها السعودي خليفة سعود العنزي بلقب الشوط الثالث وكأس وزارة الرياضة (بكار - عام)، كما حققت المطية «الفارس» لمالك الهجن السعودي عبدالهادي راشد المري التوقيت الأفضل في فئة اليوم الثاني لقب الشوط الرابع وكأس وزارة الرياضة (قعدان- عام).كما ذهب لقب الشوطين الأول والثاني لهجن الرئاسة من الإمارات، حيث تُوّجت بالشوط الأول المطية «عجايب» والمطية «عشاق» بالشوط الثاني، ليصل عدد الكؤوس الإماراتية لثلاثة كؤوس بالتساوي مع السعودية.وتنطلق غداً منافسات فئة الـ«جذاع»، بإقامة 26 شوطاً (بكار ـ قعدان)، وسباق الهجانة «شوطين»، تقطع فيها المطايا المشاركة مسافة 156 كيلومتراً، بواقع ستّة كيلومترات مسافة كل شوط.يذكر أن البطولة تُقام في الأحساء للمرة الرابعة على أرض ميدان السيح للهجن، في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين، والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.وتتزامن إقامة البطولة مع تسمية عام 2024 بـ«عام الإبل» احتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً، باعتبارها موروثاً ثقافياً أصيلاً، ومكوناً أساسياً في البناء الحضاري.