كشف نادي فيورنتينا الإيطالي أن الساعات القادمة ستحدد ما يعاني منه اللاعب إدواردو بوفي، الذي سقط على أرض الملعب بشكل مفاجئ خلال لقاء إنتر أمس (الأحد)، وهو حاليا في العناية المركزة، وأن الاختبارات التي أجريت للاعب استبعدت وجود ضرر قلبي أو عصبي خطير، جاء ذلك في البيان الذي أصدره النادي عبر موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» والذي جاء فيه: «اللاعب بوفي يرقد حاليا في العناية المركزة تحت التخدير وسيتم إعادة تقييم بوفي في غضون 24 ساعة القادمة». وأضاف: «وصل لاعب الفيولا إلى قسم الطوارئ في حالة هيموديناميكية مستقرة واستبعدت الاختبارات القلبية والعصبية الأولية حدوث ضرر حاد في الجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي التنفسي للاعب».يذكر أنه تم إلغاء مباراة فيورنتينا وإنتر وسيتم إعادة جدولتها لتاريخ لاحق، وسوف تستأنف المباراة من اللحظة التي توقفت فيها من الدقيقة 18 وكانت فيها النتيجة 0-0.وبوفي هو أحد خريجي أكاديمية شباب نادي روما وانضم إلى فيورنتينا صيف هذا العام على سبيل الإعارة مقابل 1.5 مليون يورو مع خيار الشراء مقابل 10.5 مليون يورو أخرى.