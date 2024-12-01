تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، توّج نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، منتخب المديرية العامة لحرس الحدود ببطولة وزارة الداخلية الـ14 لكرة القدم للقطاعات الأمنية، عقب المباراة الختامية التي جمعت منتخبي حرس الحدود والأمن العام على ملعب المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

من جانبه رفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العميد الركن الدكتور مبارك بن سعد البزيع، شكره لوزير الداخلية على رعايته لهذه البطولة، وما تجده الأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بالوزارة من اهتمام ودعم وتشجيع لبناء رياضة أمنية احترافية.