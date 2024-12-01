اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تسعة أندية خاصة و36 أكاديمية خاصة، ضمن الأندية التي تحق لها المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي، ليصبح إجمالي الأندية الخاصة المعتمدة 38 نادياً، والأكاديميات الخاصة 126 أكاديمية، بإجمالي 164 عضوية صادرة للأندية والأكاديميات.وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية كأحد مرتكزات استراتيجية كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021، نحو هيكلة جديدة للمسابقات توفر جسراً للاعبين السعوديين، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم المنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد.ويتيح هذا الاعتماد للأندية والأكاديميات الخاصة المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يعزز من قاعدة المواهب الكروية ويساهم في رفع مستوى التنافسية.وفي إطار دعم الأندية الخاصة والأكاديميات، تواصل إدارة البراعم والأكاديميات في الاتحاد دورها في الإشراف على عمليات الاعتماد وتنظيم العمل مع الأندية والأكاديميات، بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعتمدة.