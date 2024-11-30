اختتمت مساء الجمعة في الرياض منافسات نهائيات دوري المقاتلين المحترفين بإقامة مواجهات عالمية قوية، شهدت تتويج الأبطال في الحدث الذي تستضيفه المملكة لأول مرة بتنظيم من الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة بالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية (PFL) وبإشراف من وزارة الرياضة، وذلك في الصالة الداخلية لجامعة الملك سعود.

وشهد الحدث الكبير حضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي وسط حضور جماهيري وإعلامي محلي ودولي رائع، إذ تضمن إقامة (6) نزالات رئيسة في عددٍ من الأوزان العالمية المعتمدة توج خلالها الأبطال بالألقاب والجوائز المالية التي بلغ مجموعها (6) ملايين دولار بواقع مليون دولار لكل فائز في هذه النزالات، حيث تمكن الروسي دينيس جولتسوف من الفوز بلقب الوزن الثقيل بعد أن تمكن من هزيمة مواطنه أوليج بوبوف بطريقة «الإخضاع» في الجولة الأولى من المواجهة.

وفي منافسات الوزن الخفيف، تمكن الروسي جادشي رابادانوف من الفوز على الأمريكي برنت بريموس بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة، والنهاية ذاتها شهدتها ثالث المواجهات حين تمكن الروسي شاميل موساييف من التتويج بلقب وزن الوسط بعد تغلبه على مواطنه ماغوميد أومالاتوف بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة، فيما حقق التركمانستاني دوفيلجان ياغشيمورادوف لقب الوزن الخفيف الثقيل بعد فوزه على الأمريكي إيمبا كاسانجاناي.

وفي المواجهة النسائية، ضمن النزالات الرئيسة تمكنت الإنجليزية داكوتا ديتشيفا من هزيمة نظيرتها البرازيلية تايلا سانتوس محققةً لقب وزن الديك، فيما تمكن الروسي تيمور خيزرييف من التغلب على الإنجليزي بريندان لوفنان في النزال الرئيسي متوجاً بذلك بلقب وزن الريشة بإجماع الحكام.

إلى ذلك، شهد الحدث العالمي في الفنون القتالية حضوراً سعودياً بارزاً ضمن مواجهات نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمكن عبدالله القحطاني من التتويج بلقب وزن الريشة بعد تغلبه على منافسه المغربي مروان بلكويط بالضربة الحاسمة في الجولة الأولى، وعبّر القحطاني عن فخره لكونه أول بطل سعودي في دوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال في تصريحه: «ممتن للجماهير السعودية التي ساندتني خلال المنافسات، ولكل من ساهم في نجاحي هذا الذي آمل أن يكون بداية لنجاحات أخرى تلهم المزيد من أبطال المملكة للدخول في رياضة الفنون القتالية المختلطة وتحقيق الإنجازات باسم الوطن في كبرى المحافل الدولية».

أما في وزن الذرة، فقد واصلت هتان السيف نتائجها الإيجابية حين تفوقت على نظيرتها الجزائرية ليليا عثماني بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، وقالت هتان بعد فوزها: «سعيدة جداً بهذا الفوز وتمكنني من تحقيقه أمام الجماهير السعودية التي أشكرها من كل قلبي على الدعم الذي قدمته لي منذ الإعلان عن النزال وحتى اليوم، كما أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، ورابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية (PFL) على تنظيم هذا الحدث العالمي الرائع»،

وفي ذات المنافسات ضمن نهائيات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خطف المصري عمر الدفراوي لقب الوزن الخفيف بعد فوزه على الكويتي محمد الأقرع بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، كما حقق العراقي علي طالب لقب وزن الديك بعد تغلبه على المغربي رشيد الهزومي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، فيما فاز الإيراني محسن محمد سيفي بلقب الوزن الخفيف بعد تغلبه على اللبناني جورج عيد بقرار إجماع الحكام.

الجدير ذكره، أن المملكة كانت قد استضافت في شهر أكتوبر الماضي نزال «معركة العمالقة» في الفنون القتالية، علاوة على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي حملتها الفترة الماضية، بما يجسد كونها مركزاً دولياً مثالياً لاحتضان كبرى المحافل، وذلك في إطار الجهود المستمرة والفعّالة التي تقوم بها وزارة الرياضة بما يحقق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030، ويسهم في صناعة أبطال للوطن في مختلف الألعاب ومن ضمنها رياضة الفنون القتالية.