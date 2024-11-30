تتجدد الإثارة والندية بين ابني البرتغال (مدرب الشباب فيتور بيريرا، ومدرب الهلال جورجي جيسوس) اليوم (السبت) ضمن الجولة 12 من مباريات دوري روشن السعودي،حيث يتعادلان في عدد الانتصارات، والتعادلات، خلال المواجهات في ما بينهما سابقاً، إذ التقيا في 6 لقاءات كسب كل واحد منهما مواجهتين، وتعادلا في لقاءين، وكانت أغلب المباريات بينهما ضمن المسابقات المحلية في البرتغال، عندما كان بيريرا مدرباً لبورتو، وجيسوس لبنفيكا.ويعود اللقاء الأول بينهما في الدوري البرتغالي إلى موسم 2012، حين تعادل بورتو وبنفيكا 2/2، قبل أن يتفوق الأول في كلاسيكو الدور الثاني تحت قيادة بيريرا وينتصر على بنفيكا جيسوس.فيما حقق جيسوس فوزه الأول ضمن نصف نهائي كأس أليانز عام 2012، بنتيجة 3/2، ليتعرض بيريرا للخسارة الأولى له أمام جيسوس.وخلال موسم 2012/2013 لعب الفريقان مرة أخرى لتنتهي مواجهة الدور الأول دوريًّا بالتعادل الإيجابي 2/2 في الجولة الـ14، فيما قاد بيريرا بورتو للتفوق على بنفيكا بقيادة جيسوس بنتيجة 2/1 ضمن الجولة الـ 29 من الدوري في مواجهة الدور الثاني.والتقى الثنائي في دوري روشن الموسم الماضي في مباراة شهدت مهرجانًا تهديفيًّا، حين فاز الهلال مع جيسوس على الشباب بقيادة بيريرا بنتيجة 4/3، ضمن منافسات الجولة 25.هذا وقاد بيريرا فريق بورتو خلال الفترة من 2011 حتى 2013، ليحقق معه لقب بطولة الدوري البرتغالي مرتين، وكأس السوبر المحلي مرتين، فيما قاد جيسوس فريق بنفيكا خلال أكثر من فترة، محققًا معه 10 بطولات.