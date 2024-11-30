التقى ناديا الرائد والتعاون ضمن دوري روشن للمحترفين في 28 مباراة رسمية ضمن الدوري الممتاز، إذ اكتسح سكري القصيم «التعاون» جاره الرائد الملقب بـ«رائد التحدي» في 12 مباراة، فيما كان للرائد 6 انتصارات، وتعادلا في 10 لقاءات جمعتهما.وسيلتقي الفريقان اليوم (السبت) ضمن الجولة الـ 12 من مباريات دوري روشن السعودي، حيث سيكون اللقاء المقام عصراً ساخناً وسط الأجواء الباردة في بريدة، وسيعمل لاعبو الفريقين على تقديم مباراة عملاقة، حيث يتواجد الأحمر في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، والأصفر بالمركز التاسع برصيد 15 نقطة.ويقود التعاون المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا صاحب الـ49 عاماً الذي يقدم مستويات ملفتة محلياً وقارياً مع السكري، على جانب الرائد الذي يقوده ابن السامبا البرازيلي أودير هيلمان وسيكون الصراع بين المدربين لاتينيا بنكهة سعودية.