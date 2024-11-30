لا صوت سيعلو في منطقة القصيم وتحديداً بمدينة بريدة على صوت لقاء القمة المرتقب بين ناديي الرائد والتعاون مساء اليوم (السبت) ضمن الجولة الـ 12 من مباريات دوري روشن السعودي، إذ سيكون اللقاء الذي سينطلق عند الساعة 4:20 عصراً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ستشل حركة السير في بريدة لأجل لقاء القمة المرتقب.فمن خلال مواجهات الناديين على جميع المسابقات المحلية وتحديداً في شهر نوفمبر «11»، التقيا في 11 لقاء، حيث جاءت الكفة متساوية فيما بينهما، من خلال عدد الانتصارات والتعادلات، وتفوق سكري القصيم بعدد الأهداف، حيث سجل 14 مقابل 12 لرائد التحدي، وإليكم إحصاءات مواجهات الناديين خلال شهر نوفمبر التي كان التفوق لمصلحة دوري الدرجة الأولى:التقيا: 11فاز الرائد: 4فاز التعاون: 4تعادلا: 3سجل رائد التحدي: 12سجل السكري: 14مواجهات دوري الأولى: 8مواجهات الدوري الممتاز: 2مواجهات كأس الاتحاد السعودي: 1