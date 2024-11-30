يأمل النجم البرازيلي مالكوم فيليبي في وضع بصمته «المساهمة» أمام نادي الشباب خلال مواجهة الناديين اليوم (السبت) ضمن الجولة الـ 12 من مباريات دوري روشن السعودي.إذ وضع الجناح البرازيلي الخطير مساهماته أمام جميع الأندية عدا ثلاثة من ضمنها «الليث».فيما نجح الجناح المزعج للمدافعين بعد أن ساهم وسجل في 18 ناديا 15 هدفا، على طريقته التي تروق له، إلا أن مساهماته متوقفة عند مواجهة الزعيم لأندية: الشباب، والنصر، والفتح، حيث شارك أمامهم دون أن يسجل أو يصنع كما هي عادته.فيما خارج بطولة الدوري لم يواجه الشباب، والفتح، لكنه واجه الجار النصر في أربعة لقاءات سجل هدفين وصنع مثلها.ففي حال تواجد مالكوم اليوم أمام الليث سيعمل جاهداً لإثبات نفسه إما بالتسجيل أو المساهمة.