يسعى المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي الشباب في حال تعافيه من الإصابة ومشاركته أمام الهلال مساء (اليوم) ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن إلى فك العقدة التي لازمته عندما كان يلعب بالفريق الاتحادي حيث لم يستطع تحقيق أي فوز.ويعتبر الهلال أكثر الأندية التي واجهها النجم حمد الله في مسيرته (20 مباراة، بقمصان الريان القطري، والنصر، والاتحاد).وخلال هذه المواجهات فاز حمدالله على الهلال في 4 مواجهات، وخسر 12 مباراة، وحسم التعادل 3 مباريات،ونجح حمدالله في تسجيل 8 أهداف أمام الهلال، كما ساهم في 5 أهداف.يذكر أن حمدالله منذ انتقاله إلى الاتحاد لم يحقق أي فوز على الهلال في 9 مباريات.ولعب حمد الله مع الشباب، الذي ضمه لصفوفه الصيف الماضي قادماً من نادي الاتحاد، 8 مباريات خلال الموسم الحالي حتى الآن، بواقع 6 في الدوري، و2 ضمن كأس الملك، وسجل 7 أهداف، وصنع 2، فهل ينهي حمدالله عقدته أمام الهلال أم تستمر هذه العقدة حتى إشعار آخر؟