تعد مواجهة اليوم بين الهلال والشباب، التي ستقام على ملعب الشباب ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن، هي المواجهة الخامسة بينهما في دوري المحترفين التي تقام في شهر نوفمبر ولم يستطع الشباب تحقيق أي فوز يذكر، حيث خسر 3 مواجهات، وتعادل مرة واحدة.يذكر أن فريق الليث خسر أكبر عددٍ من مبارياته بدوري المحترفين ضد فريق الهلال بـ(18) خسارة، واهتزت شباكه ضده بأكبر عددٍ من الأهداف (57 هدفاً)، ويمتلك أمامه أقل نسبة انتصارات بين جميع الفرق التي واجهها مرتين على الأقل في المسابقة (15.6%).