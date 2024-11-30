تواصل مراكز التدريب الإقليمية برامجها اليومية لاستقبال وتدريب المواهب الكروية استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي 2024-2025، الذي تشارك فيه مراكز التدريب في دوريات البراعم الرسمية لـ4 فئات عمرية.ويعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي يشهد مشاركة مراكز التدريب الإقليمية في دوريات البراعم، حيث شاركت الموسم الماضي في دوري البراعم تحت 11 عامًا ودوري تحت 13 عامًا وحققت خلال الموسم الماضي 6 بطولات رسمية، فيما تشارك في الموسم الحالي جميع المراكز بـ4 دوريات للمناطق (تحت 11 عامًا، تحت 12 عامًا، تحت 13 عامًا، وتحت 14 عامًا).وتأتي مشاركة مراكز التدريب الإقليمية هذا الموسم بعدد أكبر بعد افتتاح مراكز تدريب إقليمية جديدة في الحدود الشمالية، الجوف، عسير، حفر الباطن، ليصل الإجمالي إلى 17 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، حيث تمثل مراكز التدريب الإقليمية واحدة من ثمار جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم سعيًا لتحقيق أحد أهم مستهدفات استراتيجية كرة القدم السعودية التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، والتي تستهدف تطوير أكثر من 4 آلاف لاعب بحلول عام 2025 ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية.وتستهدف مراكز التدريب الإقليمية الفئات العُمرية مواليد 2010 و2014، سعيًا للعمل على تطويرها وصقلها طوال الموسم الرياضي الذي يمتد لـ 10 أشهر، حيث تؤدي تمارين يومية خلال 6 أيام في الأسبوع.ويعمل الاتحاد السعودي على تنفيذ برامج جديدة لاكتشاف المواهب في كل مركز تدريب إقليمي بمعدل برنامجين كل شهر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين على مستوى المملكة للمشاركة في البرامج سعيًا لتجربة نحو 34 ألف لاعب ممن تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات.