تنطلق الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي للمحترفين بـ3 لقاءات، الفيحاء والعروبة (5:45 مساء)، والأخدود والخلود (6:05 مساء)، والفتح والرياض (8:00 مساء).فعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف فريق الفيحاء نظيره العروبة في لقاء مهم للفريقين، فالفيحاء يحتل المركز 17 ما قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول لـ10 نقاط، فيما يتواجد العروبة في المركز 13 برصيد 10 نقاط، ويطمح في تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، والوصول للنقطة 13.وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، يحل فريق الخلود ضيفاً على الأخدود في لقاء يشكل أهمية للفريقين، فالأخدود يتواجد في المركز 14 برصيد 9 نقاط، ويتطلع لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول للنقطة 12، فيما يحتل الخلود المركز 16 برصيد 7 نقاط، ويسعى لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، والوصول لـ10 نقاط.وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء، يواجه فريق الفتح نظيره الرياض في مباراة تعتبر ذات أهمية للفريقين، إذ يسعى الفتح لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث وإيقاف نزيف النقاط الذي وضعه في المركز الأخير برصيد 5 نقاط، والوصول لـ8 نقاط، فيما الرياض يحتل المركز الـ9 برصيد 15 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، والوصول لـ18 نقطة.