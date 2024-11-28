أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين اللاعب الدولي السابق صالح الداود مديراً لمنتخبنا الوطني، خلفاً للمدير المستقيل حسين الصادق، ابتداءً من يوم أمس (الأربعاء). ويأتي تولي الداود منصبه في المرحلة الحالية التي يمر خلالها الأخضر بنتائج غير إيجابية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وستكون أولى مهماته الرسمية مع الأخضر في بطولة (كأس الخليج 26) بالكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم حتى 3 يناير 2025، ومن ثم استكمال مباريات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.وسبق للكابتن صالح الداود اللعب لأندية كبيرة، بداية من الشباب والنصر السعوديين والسد القطري، إضافة إلى فريق الدرعية، ومثل المنتخب السعودي في 31 مباراة دولية حينما كان لاعباً قبل اعتزاله كرة القدم.وحصل الداود على شهادة التدريب الآسيوية (A)، وعمل مشرفا على محطات اكتشاف المواهب من 10 سنوات إلى 14 سنة، كما عمل الداود إدارياً في نادي الشباب.ويعمل النجم السابق صالح الداود مساعداً للمدير الفني لشؤون اكتشاف المواهب بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يعمل في منصب المشرف العام على مراكز التدريب الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.ورحب الشارع الرياضي السعودي بقرار تعيين الكابتن صالح الداود بحالة من التفاؤل واستحقاق للمنصب وقدرته على التناغم مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، ولاعبي الأخضر في المرحلة القادمة.