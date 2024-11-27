أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية اليوم (الأربعاء)، أن هناك طلبات استثمار من 25 شركة، بينها شركات دولية، للاستثمار في الأندية التي تم طرحها للتخصيص في المملكة. وأوضح أن العوائد المتوقعة من هذه الفرص الاستثمارية تصل إلى 500 مليون ريال.

وكانت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، أعلنت في أغسطس الماضي البدء في طرح ستة أندية رياضية للتخصيص، وهي: الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، والخلود، بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار الفيصل إلى أن قطاع الرياضة في المملكة شهد استضافة 80 فعالية دولية خلال السنوات الماضية، استقطبت أكثر من مليوني سائح من 160 جنسية مختلفة. كما سلط الضوء على أهمية معايير حوكمة الاستدامة المالية، التي ساهمت في تعزيز الكفاءة الإدارية للأندية وتقليل نسبة الديون.

وفي جانب التوظيف، كشف وزير الرياضة أن الأندية الرياضية وفرت آلاف الوظائف بدوام كامل، وأن الوزارة تهدف إلى تحقيق 130 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030، في إطار رؤية المملكة لتنمية القطاع الرياضي.