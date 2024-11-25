أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جدلًا كبيرًا بتصريحاته الأخيرة مع قناة «NBC Sports Soccer»، عن مستقبله مع فريقه الحالي، حيث جاءت هذه التصريحات في وقت حساس، إذ ينتهي عقده مع «الريدز» في صيف 2025، ما يتيح له بدء التفاوض مع أندية أخرى ابتداءً من يناير القادم. هذه التطورات أثارت الكثير من التكهنات حول وجهته القادمة، حيث أظهر النجم المصري أداءً مميزًا في مباراة ليفربول الأخيرة ضد ساوثهامبتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد فريقه للفوز بنتيجة 3-2 بعد أن سجل هدفين حاسمين. هذا الأداء أكد استمراره في تقديم مستويات عالية، على الرغم من الحديث المتزايد عن مستقبله.

وكشف صلاح موقفه قائلاً: «نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلقَّ أي عرض من النادي للاستمرار حتى الآن، لذا يبدو أنني أقرب للمغادرة من البقاء». وأضاف: «لقد قضيت سنوات طويلة في هذا النادي العظيم، ولكن القرار ليس بيدي الآن».

أثناء حديثه، تجنب صلاح الإجابة المباشرة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي، مكتفيًا بالقول: «أنا أركز حاليًا على فريقي وأهدافنا هذا الموسم، وأتمنى الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا». ورغم تحفظه، فإن التقارير الصحفية لم تتوقف عن الإشارة إلى احتمالية انضمامه للدوري السعودي.

وأصبح الدوري السعودي وجهة مفضلة للعديد من نجوم كرة القدم العالميين، ونجحت الأندية في استقطاب أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار، وكريم بنزيما، ورياض محرز. هذا التحول جعل الدوري السعودي واحدًا من أبرز الوجهات التي تجذب اهتمام اللاعبين الكبار الذين يسعون إلى تجربة جديدة.

وعلى الرغم من كل الحديث عن مستقبله، أكد صلاح استمراره في السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقال: «لن أعتزل قريبًا. أنا أركز على تقديم أفضل أداء في كل مباراة وأبذل قصارى جهدي للحفاظ على مستواي».