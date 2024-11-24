تُوِّج عبدالله أيمن كامل بلقب بطل المملكة في بطولة الكارتنغ روتكس ماكس لعام 2023/ 2024، وتسلّم درع البطولة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الجمعة الماضي 8 نوفمبر، على حلبة «فن اكستريم» في الرياض، بحضور المنظمين والمتسابقين وعشاق اللعبة، وامتدت البطولة على مدى ستّ جولات شارك فيها المتسابقون بنفس المحركات والإطارات لتكون نتيجة السباق حسب مهارة السائق.حصل عبدالله على المركز الأول في أربع جولات من أصل ستّ، لينهي البطولة متصدراً بفارق 37 نقطة عن عبدالإله الطيب الذي فاز بالمركز الثاني، ومالك فحماوي الذي حل في المركز الثالث.ويستعد عبدالله أيمن كامل بطل المملكة للانتقال من الكارتنغ إلى الفورمولا4، إذ بدأ في خوض التجارب على حلبة بول ريكارد الفرنسية، وحلبة كورنيش جدة بالسعودية، كما سيكمل التدريبات على حلبة البحرين في أواخر الشهر الحالي، استعداداً للمنافسة عام 2025.وعقب فوزه ببطولة المملكة عبر عبدالله أيمن كامل عن سعادته بحصوله على لقب بطل المملكة في الكارتنغ، مؤكداً حرصه على مواصلة التدريب والمشاركات في البطولات العالمية والفورمولا4.وقدم عبدالله شكره لوالده على دعمه المتواصل، وكذلك إلى مدربه وفريقه الفني على الجهد الذي بذلوه لإعداده خلال السباقات المختلفة، ما ساعده على حصد العديد من البطولات محلياً ودولياً.