التقى عضو لجنة الإعلام والاتصال المؤسساتي المنبثقة عن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عوني عمر فريج، مع الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبدالعزيز محمد العنزي، على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أخيرا. ونقل فريج تحيات رئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسساتي الدكتور محمد ولد الحسن وأعضاء اللجنة للسيد الأمين العام وأسرة الاتحاد ورغبة اللجنة بضرورة تفعيل عملها من خلال مشاركتها في كافة الأنشطة الإدارية والرياضية التي تنظمها اللجنة لتسليط الأضواء على نشاطات اتحاد اللجان الأولمبية بصورة أكبر.بدوره، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبدالعزيز محمد العنزي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة واعتزاره بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة وهي إحدى أذرع اتحاد اللجان الأولمبية المهمة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجنة تسلمت نسخة من تقرير لجنة الإعلام والاتصال المؤسساتي وستعمل بمضمونه حسب الإمكانات المتوفرة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهد الكبير الذي قامت به اللجنة خلال مشاركتها وتغطيتها لنشاطات دورة الألعاب الرياضية العربية التي أقيمت في الجزائر، إذ قامت بالتغطية اليومية للأنشطة الرياضية والبرامج الحوارية، وإبراز جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من أجل تقدم وتطور الاتحاد.وكانت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية قد عقدت الاجتماع الـ22 للجمعية العمومية العادية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واجتماع المكتب التنفيذي الـ40 للاتحاد، والذي عقد أخيرا في العاصمة الأردنية «عمّان»، برئاسة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية. وتقرر استضافة المملكة الأردنية الهاشمية النسخة الـ18 من دورة الألعاب الرياضية العربية عام 2035. ورحب وزير الشباب الأردني المهندس يزن الشديفات بوفود اللجان الأولمبية الوطنية العربية، مؤكداً اعتزاز الأردن باستضافة اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، متمنياً التوفيق ومواصلة النجاح للرياضة العربية.من جانبه، رفع رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الجمعية، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله، على دعمهما غير المسبوق لرياضة وشباب الدول العربية واهتمامهما الدائم بتطوره، والذي تجسد في عددٍ من الملفات، منها إعادة دورة الألعاب الرياضية العربية للواجهة من جديد، بعد غياب نحو 12 عاماً. وقدم سموه الشكر والتقدير لملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين، وللشعب الأردني، وللجنة الأولمبية الأردنية، على استضافة واحتضان اجتماعات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية، لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية. وقال سموه: «تقدم اتحاد اللجان الأولمبية العربية خطوات كبيرة، نحو صناعة المستقبل الرياضي العربي، إذ كان آخر هذه الإنجازات التي تحققت، فوز الدول العربية بـ17 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة (باريس 2024)»، معبراً عن فخره واعتزازه الخاص بالرياضيين الفلسطينيين الذين قدموا مستويات مشرّفة، رغم الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على المنشآت الرياضية الفلسطينية.كما أعلنت الجمعية العمومية فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الـ17، 2031م. كما اعتمدت الجمعية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الـ15 (الجزائر 2023)، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات «الشارقة 2024»، إضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والمصادقة على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.