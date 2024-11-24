كشفت فورمولا إي خططا تطويرية لمبادرتها الخاصة، فتيات على الحلبة «Girls on Track» والتي ستتيح لـ 50 شابة بالمشاركة في عدد من الأنشطة الجديدة خلال أيام سباق جدة أي بري 2025، إضافة إلى جميع سباقات الموسم الحادي عشر، كما سيتيح البرنامج للفتيات الوصول الحصري لما وراء الكواليس من أجل مساعدتهن في بناء مسيرة مهنية في رياضة المحركات، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والتسويق والإعلام.وزادت الفورمولا إي دعمها للمبادرة الجديدة، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم مسارات النساء نحو رياضة المحركات، ما سيسمح لمزيد من الشابات بالوصول إلى هذه البطولة الكهربائية بالكامل، والتعلم منها، حيث سيتوفر فعاليات إضافية لسباقات الكارتينج الإلكترونية في كل من المدارس والجامعات من أجل مشاركة 120 شابة في كل سباق، بما في ذلك ممثلات المبادرة اللاتي سيشاركن في منصة التتويج في كل سباق من سباقات الموسم، بما في ذلك سباق جدة إي بري 2025.كما أقامت الفورمولا إي أخيرا اختبارا خاصا للسيدات ضمن اختبارات ما قبل الموسم لهذا العام، والذي يقام للمرة الأولى ضمن بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وقد تمكنت البريطانية آبي بولينغ، سائقة فريق نيسان من تحقيق أسرع زمن في تلك التجارب، كما حققت الفلبينية بيانكا بوستامانتي سائقة فريق نيوم مكلارين المركز الثالث، بفارق 820 جزءًا من الثانية عن متصدرة السباق.وقد ضمت الفورمولا إي العام الماضي فئات عمرية جديدة لتجارب برنامج «فتيات على الحلبة» لتشمل الشابات من سن 12 إلى 18 عامًا في جميع مواقع السباقات، حيث تم تنظيم 27 فعالية في 11 سباقًا، سواء في الحلبة أو في المجتمعات المحلية، ما ساهم في توفير الدعم لأكثر من 4500 شابة على مستوى العالم منذ شراكتها مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في هذا البرنامج.ومن الأنشطة الأخرى التي يشملها البرنامج:• نشرة إخبارية جديدة للحفاظ على تفاعل المشاركات في برنامج «فتيات على الحلبة» طوال العام.• مركز موارد مركزي لربط المشاركات بالمجموعات والأطراف المعنية مثل الجمعيات الوطنية، وتوسيع فرص التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتسويق والإعلام.• يحظى البرنامج بدعم من قبل هانكوك (الشريك المقدم)، وABB (الشريك الرئيسي)، وفورتسكيو زيرو (الشريك الرسمي).ABB تجدد التزامها بالمبادرة الجديدةأعلنت الفورمولا إي أن شركة ABB جددت التزامها كشريك رئيسي لبرنامج فتيات على الحلبة «FIA Girls on Track» للموسم الحادي عشر، مما يعزز حرصها في تعزيز المساواة بين الجنسين، والابتكار ضمن سلسلة السباقات الكهربائية بالكامل، كجزء من إستراتيجيتها للاستدامة 2030 لدفع التقدم الاجتماعي، من خلال برنامج شعبي يلهم الجيل القادم من النساء.