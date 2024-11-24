في ثاني مشاركاته خارج المملكة والأولى له في الإمارات، يستعد البطل السعودي معاذ حريري للمشاركة في رالي دبي الذي سينطلق في 30 نوفمبر الجاري، ليواصل مسيرته نحو العالمية بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في رالي القصيم ورالي قطر ضمن منافسات بطولة الشرق الأوسط للراليات. ومن المتوقع أن يشهد الحدث منافسة شرسة من نخبة من أبطال الراليات العالميين، مما يزيد من حماس «حريري» لتحقيق المزيد من الإنجازات.ويطمح «حريري» في تصدر بطولة رالي دبي واقتناص المراكز الأولى، لمواصلة مسيرة نجاحاته في البطولات السابقة، فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث في بطولة رالي القصيم، رغم تعرضه لحادث قوي أدى إلى انقلاب سيارته وارتفاع درجة حرارتها، مما تسبب في تأخره عن باقي المتسابقين، لكن عزيمته وإصراره سمحا له بإكمال السباق بنجاح، محافظًا على صدارته في فئة T4، وعلى المركز الخامس في بطولة الشرق الأوسط.وبهذه المناسبة، عبر البطل السعودي معاذ حريري عن حماسه للاستعدادات لمشاركته في رالي دبي، مشيرًا إلى تطلعه للتعرف على صحراء الإمارات، وأبطال الراليات المشاركين من مختلف أنحاء العالم، واكتساب خبرات جديدة من ثقافات متعددة تجمعها هذه الرياضة، التي يعتبرها ليست مجرد منافسة، بل هي «مدرسة للحياة» تتيح تبادل الخبرات وصقل مهارات المتسابقين، على حد وصفه.وأكد «حريري» جاهزيته للمشاركة في رالي دبي، على متن سيارته «مكيون»، حيث سيعتمد على استراتيجية جديدة تناسب التضاريس والمعالم الجغرافية هناك، تم وضعها بالتعاون مع مساعده شوبين كيريل، الذي يمتلك أكثر من 24 عامًا من الخبرة في سباقات الراليات.كما وجه «حريري» شكره إلى الاتحاد السعودي للسيارات على دعمه المستمر، سواءً على الصعيدين المعنوي أو المادي، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمشاركاته في السباقات الدولية. وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتمثيل المملكة بشكل مشرف، معاهدًا أن يرفع علمها عالياً ويسعى لتحقيق المراكز الأولى.وحقق «حريري» العديد من الإنجازات في الآونة الأخيرة، حيث أحرز مراكز متقدمة في عدة بطولات، أبرزها: فوزه بالمركز الأول في بطولة السعودية للراليات، والمركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط لفئة SSV للمركبات خفيفة الوزن، إضافة إلى المركز الثاني في بطولة السعودية تويوتا 2023 للراليات في فئة T4، وتتويجه بالمركز الأول في رالي تبوك، متصدرًا فئته لهذا العام.كما حصل أخيرًا على دعم من شركة «مكيون مطورون عمرانيون» في مجال رياضة السيارات، مما يعكس الالتزام بتطوير هذا القطاع ودعم البطل السعودي.