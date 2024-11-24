فند المحاضر الآسيوي يحيى جابر هزيمة النصر أمام القادسية في 4 نقاط فنية، مؤكداً أهميتها القصوى في نتيجة المباراة، وما سبقتها من مباريات عدة. وقال في حديثه لـ«عكاظ»: منذ موسمين أو أكثر، النصر يعاني من ضعف في الأظهرة، مشيراً إلى أن اللاعب سلطان الغنام لا يصلح إلا أن يكون لاعب وسط وليس ظهيرا، بينما تكمن النقطة الثانية في اللاعب المدافع علي لاجامي غير المستقر في مستواه، ما يعني أن متوسطي قلب الدفاع لديهما مشكلة كبيرة يعاني منها النصر في حال غياب محترفي الفريق الإسباني والفرنسي. أما النقطة الثالثة، فهي من شقين، الأول عدم جدوى مشاركة اللاعب عبدالرحمن غريب كلاعب أساسي، أما الشق الآخر هو عدم المساندة الدفاعية العاجلة للاعبي المقدمة، مما يشكل عبئا كبيرا على دفاع النصر المكشوف تماماً في حال التحول من الهجوم للدفاع. أما النقطة الفنية الرابعة فهي بطء الفريق الواضح في صناعة الهجمة واللعب للأمام، وبالذات عند التحول الهجومي البطيء للغاية دون مساندة عاجلة.النصر الأفضل في جلب المدربينواعتبر جابر أن النصر أحد أفضل الأندية العربية في جلب المدربين وكذلك المحترفين، لكنه غير موفق تماماً في وجود اللاعب السعودي، إضافة إلى أن الفريق يلعب المباريات الكبيرة بفاعلية فيما يفشل في اللقاءات الأضعف والسبب في اعتقادي هما في أمرين مهمين، الأول هو ضعف اللاعب السعودي في الفريق من الناحية الفنية والبدلاء غير المجدين فنياً، والثاني التحضير للمباراة من الناحية النفسية.أحد أبرز المدربين في العالموأشاد جابر بمدرب الفريق ووصفه بأنه أحد أبرز مدربي كرة القدم في العالم، موضحاً أن أكبر مدربي العالم سيفشل مع أي فريق لايحظى بتكاملية عناصرية فنية وتعاون إداري فعال وكبير، فيما العكس قد ينجح مدرب بسيط مع فريق متكامل فنياً وإدارة متعاونة معه.إشادات عاطفيةووصف جابر إشادات بعض الإعلاميين باللاعبين السعوديين في النصر ممن ليس لديهم إمكانات فعالة بالعاطفيين والمشجعين غير المدركين فنياً للحالة الواقعية والمنطقية والعملية الفعلية على أرض الملعب.مشوار النصر والأندية مازال طويلاًواعتبر المدرب الوطني يحيى جابر المشوار النصراوي وغيره من أندية الدوري أنه ما يزال طويلاً وبإمكان الأندية تفادي أخطائها في حال رغبت في ذلك. ‏