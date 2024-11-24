كشف الكابتن ماجد الجمعان لاعب النصر وعضو مجلس إدارته السابق، في عهد إدارة سعود آل سويلم، في حديث خاص لـ«عكاظ» أنه لم يتلق عرضاً رسمياً من مجلس إدارة شركة النصر الحالية حتى هذه اللحظة، وقال الجمعان: «أنا أستغرب الأخبار التي انتشرت مؤخراً عن اجتماعي مع المسؤولين واعتذاري عن العمل»، وأضاف: «فوجئت بهذه الأخبار عن طريق أحد أفراد أسرتي؛ الذي سألني عن عرض النصر له، وهي غير صحيحة، ولا أعلم الهدف من نشرها، حيث كنت مسافراً خارج المملكة، وكان هنالك تنسيق مسبق في محادثات شفهية على أن يكون هنالك اجتماع مع المسؤولين في النصر يوم الخميس الماضي؛ لمناقشة الفكرة المطروحة بتولي منصب الرئيس التنفيذي بالنصر؛ التي طرحت كفكرة من المسؤولين والإدارة التنفيذية في النصر، ووصلت بالفعل إلى دبي الأربعاء الماضي قادماً من دولة أخرى على أساس أن أصل الرياض يوم الخميس للاجتماع في نفس اليوم، ولكن لم يتم الاجتماع بعد أن تم إبلاغي، يوم الأربعاء، بتأجيلها إلى مساء الثلاثاء أو الأربعاء القادمين وبعدها ستتضح الصورة بشكل كامل».

وبين الجمعان أنه لم يتم تقديم عرض رسمي له حتى الآن، وكل ما حدث هو محادثات شفهية؛ فحواها رغبتهم بأن أكون الرئيس التنفيذي في الفترة القادمة، ولكن إذا لم يتم تقديم عرض رسمي بذلك لا أستطيع التحدث بأي شيء، لأنني لا أعلم عن ماذا سيتم تقديمه، وماهو المنصب الذي سأتولاه في النصر، لذلك الصورة غير واضحة لي حتى الآن، ولا أستطيع توضيح أي شيء حتى يتم الاجتماع بشكل رسمي.

وختم الجمعان عن رغبته في خدمة النادي إدارياً بعد أن خدمه كلاعب وكعضو مجلس إدارة في عهد إدارة آل سويلم، إذا تم التوصل لاتفاق مع المسؤولين في مجلس إدارة شركة النصر الربحية.