نجح الخليج في كسر سلسلة انتصارات الهلال بدوري روشن السعودي للمحترفين بفوزه التاريخي بنتيجة 3-2، بعد 550 يوماً لم يتعرض فيها «الزعيم» للخسارة.

الانتصار أعاد الفرحة للجماهير، بعد خسارة فريق اليد لقب البطولة الآسيوية التي أقيمت في قطر أمام الشارقة الإماراتي.

الخليج قدم أداء رائعاً في المباراة، مع جهود ملحوظة من جميع اللاعبين الذين كانوا عازمين على تحقيق النصر وتعويض جماهيرهم عن الخيبة الأخيرة، فقلبوا النتيجة من خسارة بهدفين إلى فوز على المتصدر.

يأمل الخلجاويون أن يكون هذا الفوز بداية لتحقيق المزيد من الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.