يراقب مدرب المنتخب السعودي رينارد ومساعدوه مباريات دوري روشن السعودي، ومواجهات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، من أجل اختيار الأسماء التي سيشارك بها في بطولة كأس الخليج 26، التي ستقام في الكويت من 21 ديسمبر القادم وحتى الثالث من يناير 2025، ومن المتوقع إعلان قائمة الأخضر لـ«خليجي 26» الأسبوع القادم. إذ يشارك الأخضر في بطولة كأس «خليجي 26»، ويخوض ثلاث مباريات في دور المجموعات، الأولى أمام البحرين الأحد 22 ديسمبر القادم، والثانية ضد اليمن الأربعاء 25 من الشهر نفسه، والثالثة أمام العراق السبت 28 من الشهر ذاته.