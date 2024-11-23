توّج نائب وزير الرياضة بدر القاضي، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، أبطال «نهائي الرياض» في ختام التصفيات النهائية لبطولة «لونجين» العالمية لقفز الحواجز التي انطلقت فعالياتها الأربعاء الماضي على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.ونال ستوكهولم هارتز المركز الأول، فيما حل فريق شنغهاي سوانز في المركز الثاني، وجاء فريق ريزنبيك انترناشونال في المركز الثالث.وانطلق موسم دوري الأبطال العالمي 2024 من الدوحة في مارس الماضي، ومر بمدن ميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.وبلغت قيمة جوائز التصفيات النهائية لبطولة «لونجين» العالمية لقفز الحواجز التي أقيمت لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية مبلغ 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)، فيما بلغ عدد المشاركين 132 فارساً وفارسة بعدد 191 جواداً، يمثلون 30 دولة، هي: الجزائر، النمسا، البرازيل، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الإمارات، أستراليا، بلجيكا، كندا، التشيك، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، النرويج، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، الولايات المتحدة، إضافة للسعودية.وكانت اللجنة المنظمة لـ«نهائي الرياض» قد أدرجت أيضاً بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين بعدد ستّة أشواط، شهدت مشاركة 58 فارساً وفارسة سعوديين بـ75 جواداً، ما منحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.