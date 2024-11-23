حقق الخليج فوزاً تاريخياً على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. افتتح الهلال التسجيل عبر ماركوس ليوناردو وألكسندر ميتروفيتش، بينما قلص عبدالله آل سالم الفارق للخليج في الشوط الأول. وعاد آل سالم ليعادل النتيجة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل فابيو مارتينيز هدفاً ثالثاً (د:85). بهذه النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الهلال عند 28 نقطة في صدارة الدوري.

وتعد هزيمة الهلال فرصة ذهبية لنادي الاتحاد، الذي سيستطيع الانقضاض على صدارة الدوري في حال فوزه على الفتح في ختام منافسات الجولة.

وفي بريدة حقق الرائد فوزاً مستحقاً على نظيره العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين. افتتح العروبة التسجيل (د:11) بواسطة اللاعب إسماعيل قندوس، قبل أن يعادل صالح العمري للرائد (د:18). وفي الشوط الثاني، أضاف كريم البركاوي هدفين متتاليين (د:24 و58)، ليقود فريقه إلى تحقيق النقاط الثلاث. ورفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الـ13.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة نفسها، تمكن الوحدة من الفوز على التعاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. سجل عبدالعزيز نور هدف الوحدة الوحيد (د:40). وبذلك، رفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الـ15 مؤقتاً، بينما استقر رصيد التعاون عند 15 نقطة في المركز الثامن.