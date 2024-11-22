بعد 266 يوماً من المنافسات المستمرة في 15 مدينة حول العالم، يسدل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز ستاره بنهائي الرياض والذي سيكشف عن بطل السوبر.وتأهل إلى «نهائي الرياض» فرق: شنغهاي سوانز، ريزنبيك إنترناشونال، ستوكهولم هارتز، براغ لايونز، فايكنج الاسكندنافيون، وكانت ستارز نجحت في بلوغ النهائي، بعد خوضها منذ الأربعاء الماضي التصفيات بمشاركة 14 فريقاً.وانطلق موسم دوري الأبطال العالمي 2024 من الدوحة في مارس الماضي، ومر بمدن ميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.ويبلغ مجموع جوائز البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية 11 مليون يورو (43.4 مليون ريال)،وتبلغ تذكرة المشاركة في دوري الأبطال العالمي للفريق 2.5 مليون يورو (9.7 مليون ريال) حيث دفع ملاك 14 فريقاً هذا الموسم قرابة 136 مليون ريال للشركة مالكة الحقوق.ويشهد اليوم الختامي، إقامة فعاليات مختلفة وعروضاً متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات والتي تتناسب مع كافة أفراد العائلة.