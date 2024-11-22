تستعد أنظار جماهير كرة اليد السعودية في الساعة السادسة من مساء غد السبت للتوجه نحو صالة الدحيل في قطر، حيث يلتقي ممثل الوطن نادي الخليج بنظيره الشارقة الإماراتي، في نهائي البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري.يدخل فريق الخليج هذه المباراة الحاسمة بروح العزيمة والأمل في تحقيق لقبه القاري الثاني على التوالي، بعدما توج باللقب الأول في النسخة الماضية، وأضاف بذلك إنجازاً جديداً لتاريخ الأندية السعودية بعد الأهلي ومضر والنور.وقد تأهل الخليج إلى النهائي بعد مباراة صعبة أمام الدحيل القطري انتهت بنتيجة 23-21 في نصف النهائي. أما فريق الشارقة الإماراتي، فقد تأهل للنهائي بعد تفوقه على كاظمة الكويتي، ويسعى لتحقيق إنجاز قاري لأول مرة في تاريخ الأندية الإماراتية.المواجهة المرتقبة تعد بمثابة اختبار حقيقي لطموحات الفريقين في تحقيق المجد الآسيوي، ومن المتوقع أنها ستشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً من قبل أنصار نادي الخليج بعد تميزه في مساندة فريقه منذ بداية البطولة.