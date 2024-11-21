قال الرئيس التنفيذي لنادي الهلال ستيف كالزادا إن ناديه لا يحتاج لأي دعم إضافي للتعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد كالزادا، خلال جلسة حوارية في أسبوع القادة في لندن أخيراً، أن الهلال استفاد من الدعم الحكومي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي بشكل مثالي، مشدداً على التزام النادي بالاستدامة والاستقلال المالي.

وقال كالزادا: «نحن مكتفون ذاتياً»، مشيراً إلى أن النادي لا يحمل ديوناً أو خسائر.

وأضاف: «لا نحتاج إلى دعم إضافي للتعاقد مع لاعبين جدد»، مؤكداً قوة النموذج المالي للنادي الذي يعتمد على الإيرادات التي يحققها بنفسه.

وأوضح أن نجاح الهلال يعتمد على نهجه المستقل وقدرته على تحقيق الإيرادات من عملياته الخاصة.

وأضاف: «لدينا الموارد اللازمة للتعاقد مع لاعبين مميزين من الإيرادات التي نحققها»، مشيراً إلى أن الأداء القوي للنادي وتزايد تفاعل الجماهير يساهمان في تعزيز مكانة الهلال المالية.

ومع استعداد الهلال لتحديات مقبلة، من بينها كأس العالم للأندية، أكد كالزادا أن كأس العالم للأندية فرصة مثالية للهلال ليقيس مستواه على مستوى دولي.