يواجه 9 لاعبين في قائمة المنتخب السعودي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة الصين المقرر موعدها الخميس 20 مارس القادم، ضمن مباريات الجولة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. واللاعبون المهددون بالإيقاف هم: أحمد الكسار، علي البليهي، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، عبدالله رديف.وتبقت للأخضر 3 مباريات، إلى جانب لقاء الصين، أمام منتخبات: اليابان (الثلاثاء 25 من الشهر ذاته)، والبحرين (الخميس 5 يونيو)، وأستراليا (الثلاثاء 10 من الشهر ذاته).ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وإندونيسيا ثالثا بـ6 نقاط، وأستراليا ثانيا بـ7 نقاط، واليابان في «الصدارة» بـ16 نقطة، والبحرين خامسا بـ6 نقاط، والصين سادسا بـ6 نقاط.ويبدأ المدرب رينارد في مطلع ديسمبر القادم التحضير لمباريات بطولة كأس (خليجي 26) بالكويت، التي ستنطلق السبت 21 ديسمبر القادم حتى الثالث من يناير 2025، إذ سيخوض الأخضر 3 مباريات في دور المجموعات؛ الأولى ضد البحرين (الأحد 22 ديسمبر)، والثانية أمام اليمن (الأربعاء 25 من الشهر نفسه)، والثالثة أمام العراق (السبت 28 من الشهر ذاته).ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بـ«خليجي 26» إلى جانب منتخبات: العراق، والبحرين، واليمن.