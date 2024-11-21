يقود النجم النصراوي كريستيانو رونالدو فريقه أمام القادسية غداً (الجمعة)، الساعة 8:00 مساءً على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تنفس المدرب بيولي الصعداء بانضمام اللاعبين الدوليين عقب فراغهم من المشاركة في أيام الفيفا، وسيجري مناورة كروية رئيسية لاعتماد الأسلوب الفني المناسب والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم. ويطمح بيولي في تحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ25.من جانب آخر، تنتظر الفريق النصراوي مواجهة مهمة أمام الغرافة القطري، (الإثنين) القادم الساعة 7:00 مساءً، على استاد البيت بالدوحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتواجد العالمي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف الهلال (المتصدر) بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي (الوصيف) أيضاً بـ12 نقطة. ويتطلع بيولي للاستمرار في تحقيق الانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة.