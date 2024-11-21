حذر مدرب الأهلي الثنائي الأهلاوي إيبانيز وكيسيه من الحصول على الإنذار الرابع في مباراة الفيحاء التي ستقام غداً (الجمعة) الساعة 5:50 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة الأهلي عقب مواجهة الفيحاء ضد الوحدة (الجمعة) 29 من الشهر ذاته الساعة 8:00 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في الجولة الـ12 من دوري روشن.وسيختتم المدرب ماتياس يايسله تحضيراته الفنية لمواجهة الفيحاء بإجراء مناورة كروية رئيسية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة القادمة، ويتطلع المدرب الأهلاوي لتحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 17 والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق دوري روشن.وتنتظر الفريق الأهلاوي مواجهة «القمة الخليجية» ضد العين الإماراتي التي ستقام (الإثنين) القادم الساعة 5:00 مساء، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد فريق العين في المركز الأخير بنقطة واحدة في مجموعة فرق غرب آسيا.