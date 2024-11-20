تُوج الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، المصنف الـ39 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بلقب كأس وزارة الرياضة لفئة الـ«5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر» اليوم (الأربعاء) ضمن التصفيات النهائية لبطولة «لونجين» العالمية لقفز الحواجز التي ستستمر حتى السبت القادم في الرياض.ونجح الفارس الإيطالي في تحقيق لقب شوط كأس وزارة الرياضة بعد أن أنهى الشوط بزمن قدره 57.71 ثانية، فيما حل الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف الـ44 عالمياً ثانياً بزمن قدره 58.32 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الفرنسي جوليان إبايلارد المصنف الخامس في قائمة التصنيف العالمي للفروسية بزمن قدره 59.34 ثانية.وكان حفل الافتتاح قد انطلق اليوم على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبدالله المالي، بطابور عرض الفرق المشاركة في «نهائي الرياض»، وعرضة لإحدى فرق الفلكلور الشعبي.وتأهلت فرق؛ شنغهاي سوانز، روما جلادييترز، فالكنسوارد يونايتد، مكسيكو أميغوز، إسطنبول وارييرز، براغ لايونز، نيويورك أمباير، الفايكنغ الإسكندنافيون لدور الثمانية في نهائي الرياض المقرر غداً (الخميس)، حيث تخوض الفرق الثانية الدور القادم مع الفرق المتأهلة سابقاً وهي؛ الدوحة فالكونز، كان ستارز، ستوكهولم هارتز، ريزنبيك إنترناشونال.