أعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة «E1» للمرة الثانية في الواجهة البحرية بجدة، خلال الفترة (24-25 يناير 2025)، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.وستشهد البطولة مشاركة تسعة فرقٍ عالمية مملوكة لأسماءٍ شهيرة؛ وهم (ويل سميث، مارك أنطوني، وستيف أوكي، ورفاييل نادال، سيرجيو بيريز، توم برادي، فيرات كوهلي، ديديه دروغبا، ومارسيلو كلوري)، إذ يمثل هذه الفرق 18 سائقاً وسائقة، شاركوا في منافسات الحدث الذي يقام في سبع مدن حول العالم على مدار العام.وكانت منافسات سباقات الموسم الماضي قد أقيمت في عددٍ من المدن؛ منها: فينيسيا، وموناكو، وبويرتو بانوس، وبحيرة كومو، إضافة إلى جدة، وتوّج بلقبها فريق «تيم برادي» المملوك لنجم كرة القدم الأمريكية توم برادي، بعد منافسه قوية مع فريق «ويستبروك ريسينغ».يشار إلى أن فريق «برادي» قد تمكّن من التتويج بجولة جدة الموسم الماضي، التي أقيمت في فبراير الماضي، بعد أن مثله الثنائي «سام كولمان وإيما كيمالينن»، فيما حلّ فريق «ميامي» ثانياً، وجاء فريق «راف» بالمركز الثالث، وسط منافسات قوية وحضور جماهيري استمتع بالفعاليات المقامة على شاطئ البحر الأحمر.وتعد بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة «E1»، واحدةً من أبرز الفعاليات التي تشرف عليها وزارة الرياضة، وتتسق مع جهودها بتحقيق العديد من المستهدفات في رؤية السعودية 2030، من خلال الإسهام في تعزيز العمل بمجالات الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، والاستثمار الأمثل في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، فضلاً عن مساهمة البطولة في تسريع نمو الرياضات البحرية في المملكة.