طالب المحاضر الآسيوي والمدرب السعودي يحيى جابر بسرعة إعادة النظر في إداريي المنتخب ومساعدي المدرب، وقال: «خسرنا من إندونيسيا خسارة مؤلمة للغاية، وفي وقت حساس، مواصلين بذلك حالة التراجع بالرغم من إلغاء عقد المدرب الإيطالي العالمي منشيني، ما يشير إلى أن المنتخب السعودي يجب أن يعيد النظر في إداريي المنتخب ومساعدي المدرب عاجلاً، وإحلال مجموعة مميزة ومحترفة ومتخصصة تبث الحماس من جديد في روح الفريق». وأضاف: «سبب خسارتنا عدة عوامل فنية مهمة يتحملها اللاعبون تكمن في الأخطاء الدفاعية القاتلة، وعدم التغطية السليمة والصحيحة، وعدم وجود حل حقيقي في الهجوم إذ توفرت أكثر من 13 فرصة محققة للتسجيل لو كان هناك من يحسن التعامل مع الهجمة والتسجيل وذلك يأتي في جزء من الثانية، ولكن للأسف الشديد اللاعبون لم يحسنوا التسجيل والتمرير والمساندة، وأستغرب من برود اللاعبين، وعدم المبادرة والمساندة والمفاجأة وبسرعة، وكثرة إعادة الكرة للخلف والتمرير الخاطئ، كما أن معظم اللاعبين للأسف ضعيفون في الاشتراك والمنافسة والقتال على الكرة، ولا أعلم هل سبب ذلك قلة النوم أو غير ذلك من عوامل أخرى قبل المباراة».وأضاف جابر: «رغم كل هذا أطالب بعدم فقدان الثقة في اللاعبين والمنتخب، وبتصحيح عاجل ينعش الفريق من خلال ضم مساعدين وطنيين للمدرب، أصحاب كفاءات من الناحية الفنية، وإداريين محترفين من الناحية الإدارية». وقال: أتمنى ألا يتسابق الإعلاميون في حال فقدان المنتخب التأهل خلال المرحلة القادمة للمطالبة بالتجنيس، لأننا لسنا في حاجة تجنيس، بل بحاجة لإدارة رياضية متخصصة في الأندية والمنتخبات والاتحاد السعودي والاهتمام بالمواهب والمدربين الوطنيين المهمين.