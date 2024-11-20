ينتظر الجمهور السعودي وعشاق الفنون القتالية في العالم بشغف، مشاركة البطلة السعودية هتان السيف في الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين PFL الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض 29 نوفمبر الجاري، في موعد تاريخي وغير مسبوق، حيث يشارك أبطال الدوري العالمي في النزالات النهائية إلى جانب أبطال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما سيجعل هذا اليوم استثنائياً وحاسماً.

البطلة «هتان» صاحبة الأرقام القياسية، ستواجه في وزن الذرة منافستها الجزائرية ليليا عثماني وستدخل التاريخ كأول لاعبة سعودية تشارك في حدث عالمي ضمن الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين.

وقالت «هتان» خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الزوم: الرياضات القتالية تتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً نفسياً وبدنياً كبيراً، وقد خضعت لمعسكر تدريبي مكثف في الرياض بإشراف الجهازين الفني والتدريبي تحضيراً لمواجهة ليليا عثماني، فهذا النزال هو شغلي الشاغل حالياً، وكل وقتي في الفترة الماضية كان مكرساً له.

وأوضحت البطلة السعودية أنها جاهزة 100% للنزال المرتقب، مشيرة إلى أنّ تحقيق الفوز يتطلب الثقة بالنفس وأنها واثقة بإمكاناتها وبقدرتها على الفوز على منافستها، رغم الخوف والتوتر وحالة القلق التي تشعر بها، ليس فقط قبل هذه المواجهة بل قبل كل نزال تخوضه.

وأكدت أنّ ما يحفزها على الظهور بمستوى مشرف في اللقاء هو اللعب على أرضها وبين جمهورها السعودي الذي سيتوافد من مختلف مناطق المملكة لتشجيعها كأول سعودية تشارك في حدث عالمي ضمن الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين.

ولفتت هتان إلى أن الجمهور السعودي هو سبب قوتها سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيرة إلى أنها لعبت بطولات عالمية خارج المملكة، «فأنا بطلة العالم بالملاكمة التايلندية في بانكوك، وبطلة العرب في أبوظبي بالإمارات، وفخورة جداً وسعيدة بدعم الجميع، وهذا يعطيني شعوراً بالقوة وبالمسؤولية لأقدّم أفضل ما يمكن لإرضاء جمهوري».

وأشارت هتان إلى أنّ الأرقام القياسية التي حققتها سابقاً ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأسرع ضربة قاضية بعد أن هزمت منافستها المصرية بعد 41 ثانية ضمن بطولة رابطة المقاتلين المحترفين PFL التي جرت في الرياض خلال شهر مايو الماضي، ستشكل حافزاً إضافياً لها للظهور بالمستوى الذي يتوقعه ويتمناه الجمهور الذي ينتظر هذه اللحظات التاريخية والاستثنائية.

وبينت البطلة السعودية أنّ خوضها غمار الفنون القتالية سيسهم في نشر هذه الرياضة في المملكة، لافتة إلى أنّ الكثير من النساء يتواصلن معها ويبدين إعجابهن بما تقدمه من مهارات ومستويات متميزة، وأنهن يتمنين أن يسرن على خطاها في ممارسة هذه الرياضة القتالية.