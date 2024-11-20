أنعشت كتيبة الكوري الجنوبي شين تاي يونغ مدرب منتخب إندونيسيا الأول لكرة القدم الشارع الرياضي والجماهير والإعلام المحلي بإندونيسيا، بعد الفوز التاريخي الأول على المنتخب السعودي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وامتدحت الصحف الإندونيسية المدير الفني يونغ واللاعبين الذين وصفتهم بـ«الأبطال»، حيث كتبت كل من صحيفتي «republika» و«mediaindonesia»: فوزنا على الأخضر السعودي يمنحنا القوة والانتعاش خصوصاً أنه الأول تاريخياً من خلال المواجهات التي جمعتنا معهم.

وأضافت الصحيفتان: غادرنا أسفل الترتيب وقفزنا للمركز الثالث بكل جدارةٍ واستحقاق، ولن نتوقف عند هذا الحد، بل سنواصل القتال والمسيرة بدءاً من مواجهة المنتخب السعودي حتى موعد لقائنا أمام الكنغر الأسترالي الذين سنهزمهم في أرضهم وبين جماهيرهم.

وتابعت الصحيفتان تناولهما للفوز التاريخي: شكراً لكل مشجع حضر وساند بقوة منذ بداية المباراة حتى نهايتها وهم يهتفون لكل رجل داخل المستطيل الأخضر، حتى عبرنا محطة المنتخب السعودي.