‏طوى المنتخب السعودي، أمس (الثلاثاء)، مؤقتاً، صفحة مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن خاض ست مباريات، كانت البداية أمام إندونيسيا 1/‏1، والفوز على الصين 1/‏2، والخسارة من اليابان بهدفين مقابل لا شيء، والتعادل سلبياً مع البحرين، وأيضاً التعادل سلبياً مع أسترالياً، والخسارة من إندونيسيا 2/‏0، ويملك ست نقاط فقط، إذ سيشارك الأخضر في بطولة كأس (خليجي 26) بالكويت، وسيخوض ثلاث مباريات في دور المجموعات؛ الأولى أمام البحرين (الأحد 22 ديسمبر القادم)، والثانية ضد اليمن (الأربعاء 25 من الشهر نفسه)، والثالثة أمام العراق (السبت 28 من الشهر ذاته).وسيعود الأخضر لاستكمال باقي مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال القادم باستضافة المنتخب الصيني (الخميس 20 مارس القادم)، ومن ثم سيحل ضيفاً على اليابان (الثلاثاء 25 من الشهر ذاته)، وسيختتم المباريات بمواجهتي البحرين بالمنامة (الخميس 5 يونيو القادم)، ويستضيف أستراليا (الثلاثاء 10 من الشهر ذاته). وتنتظر المدرب هيرفي رينارد مهمة صعبة من خلال تلك المباريات الأربع من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط؛ التي تساهم في تأهل الأخضر لكأس العالم القادمة.