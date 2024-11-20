صعّب المنتخب السعودي موقفه في ترتيب المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تعرضه لخسارة تاريخية من مستضيفه المنتخب الإندونيسي بنتيجة (0-2) في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد جيلورا بونج كارنو، يتحملها اتحاد القدم بعد جملة التخبطات التي اتخذها بعد نهاية مونديال 2022، إذ بدأ مدرب الأخضر رينارد اللقاء أمام إندونيسيا بتشكيل مكون في الحراسة أحمد الكسار، وفي خط الدفاع سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، وفي الوسط ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، محمد القحطاني، مروان الصحفي، وفي الهجوم فراس البريكان.

في الشوط الأول لم يظهر المنتخب السعودي بالصورة الفنية رغم استحواذه على مجرياته دون تحقيق نتيجة إيجابية، وعدم احتساب حكم اللقاء الأوزبكي رستم لطفلين ركلتي جزاء للاعبي الأخضر الأولى للظهير الأيمن سعود عبدالحميد الذي تعرض لمسك واضح من قبل أحد مدافعي إندونيسيا، والثانية للمهاجم فراس البريكان الذي تعرض لضرب على قدمه من قبل المدافع الإندونيسي، ونجح المنتخب الإندونيسي باستغلال كرة مرتدة واستثمرها اللاعب مارسيلينو فيردينان المتواجد داخل خط الثمانية عشرة وسددها في شباك الحارس السعودي أحمد الكسار معلناً أول الأهداف للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة 32، وأشهر حكم اللقاء الإنذار للمدافع الإندونيسي جاستن كوينسي هوبنر في الدقيقة 24، ومدافع الأخضر حسان تمبكتي في الدقيقة 49، بعد ذلك أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول 0/1.

بدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بإجراء المدرب رينارد للتبديل الأول بخروج محمد القحطاني ودخول عبدالله الحمدان، بهدف تعزيز الجانب الهجومي للأخضر، ومن كرة مرتدة استطاع المنتخب الأندونيسي تسجيل الهدف الثاني عن طريق مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 57، وبعدها أجرى المدرب رينارد تبديلين بخروج ناصر الدوسري وفراس البريكان ودخول عبدالله رديف، ومصعب الجوير في الدقيقة 61، من أجل التقدم للأمام والضغط الهجومي، ولم تفلح المحاولات للمنتخب السعودي للوصول للشباك الأندونيسية، وأخرج المدرب رينارد فيصل الغامدي وأدخل صالح الشهري في الدقيقة 67، بهدف زيادة الفاعلية الهجومية وأتبعه بخروج القائد ياسر الشهراني ودخول سلطان الغنام في الدقيقة 79، ولم تنجح المحاولات لاعبي الأخضر في الخروج بنتيجة إيجابية، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للمدافع الإندونيسي جاستن كوينسي هوبنر في الدقيقة 89ا إثر احتكاكه مع اللاعب محمد كنو، وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً بين لاعبي المنتخبين السعودي والإندونيسي، وحصل لاعبا الأخضر سعود عبدالحميد في الدقيقة 92 وعبدالله رديف في الدقيقة 83 على إنذارين، وحصل لاعبا المنتخب الإندونيسي ناثان تجوي في الدقيقة 87، وإيفان جينير 89 على إنذارين، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلناً فوز المنتخب الإندونيسي بهدفين مقابل لا شيء.

• المباراة القادمة في تصفيات آسيا

الخميس 2025 /3/ 20

السعودية -الصين