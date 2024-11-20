«نحن نحترق»، هكذا اختتم المدرب الوطني الكابتن خليل المصري حديثه الذي خص به «عكاظ» حول الخسارة التي تلقاها منتخبنا الوطني أمام إندونيسيا بهدفين دون مقابل.

وقال المصري: «بكل أسف، منتخبنا عناصريًا وتكتيكًا فقير جدًا، وأستغرب كيف لعبنا شوطًا كاملًا نُضرب فيه من الخلف دون أي تدخل من المدرب».

وتابع: «خلال مسيرتي كلاعب ومدرب، لم أشاهد في حياتي منتخبنا بهذا السوء. وهنا لا أحمّل المدرب هيرفي رينارد واللاعبين فقط، بل المنظومة بشكل كامل: فنية وإدارية. لكن كان يتوجب على المدرب أن يتدخل».

واختتم حديثه قائلاً: «الله يعيننا على المرحلة المقبلة، نحن نحترق، والله يوفق منتخبنا».