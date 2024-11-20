خسر المنتخب السعودي أمام المنتخب الإندونيسي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعتبر هذه هي الخسارة الأولى للمنتخب السعودي على يد نظيره الإندونيسي عبر التاريخ. وبدأ منتخبنا الوطني هذه التصفيات بنتائج مخيبة للآمال، حيث لم يحقق الانتصار إلا في مباراة واحدة كانت أمام الصين، وتعادل في 3، وخسر في مباراتين، ولم يسجل خط هجوم منتخبنا إلا 3 أهداف في التصفيات النهائية، ويعتبر بذلك أضعف هجوم في المجموعة مناصفة مع المنتخب البحريني، وتحت إشراف المدرب الفرنسي رينارد آخر فوز حققه المنتخب السعودي كان أمام الأرجنتين في كأس العالم في قطر 2022.

وعن الأسباب الفنية لخسارة منتخبنا السعودي قال اللاعب الدولي السابق لاعب نادي الشباب عبدالرحمن العصفور: «منتخبنا لم يقدم ما يشفع له في مباراة اليوم حتى يخرج بالتعادل. لعبنا مباراة سيئة جداً أمام منافس استغل عامل الأرض والجمهور وكسب المباراة بإصرار وروح لاعبيه والتحولات الهجومية التي كانت نقطة ضعف لمنتخبنا ولم يستطع إيقافها».

وعن سبب ظهور منتخبنا بهذا المستوى طيلة التصفيات قال: «هو عدم الاستقرار والثبات على تشكيلة، ودائماً ما نشاهد التغييرات في العناصر، إضافة لاختلاف أسلوب لعب المنتخب مع مانشيني والآن مع رينارد. منتخبنا قادر على تجاوز التصفيات بمشيئة الله في حال الثبات على تشكيلة، وعودة بعض اللاعبين لمستوياتهم المعروفة، وعودة سالم والعويس من الإصابة. المباريات القادمة مصيرية وستخدمنا نتائج المباريات الأخرى. الأهم أن نحقق نقاط كل مباراة على حدة، ولا يزال الوقت كافياً لتصحيح الأخطاء وتجاوز التصفيات والتأهل للمونديال».