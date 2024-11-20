اختتمت الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، التي جمعت المنتخب السعودي بالمنتخب الأندونيسي، لصالح صاحب الأرض منتخب إندونيسيا بهدفين نظيفين، في ثاني مواجهة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد. ووفقًا لشبكة «سوفا سكور» العالمية، حصل سعود عبدالحميد على التقييم الأعلى من بين جميع لاعبي المنتخب الوطني بـ 7.4 درجة. وجاء لاعب وسط الأخضر محمد كنو في المركز الثاني من حيث الأعلى تقييمًا بـ 7.1 درجة. كما حصل مروان الصحفي على أقل تقييم (6.4 من 10)، بالتساوي مع زميله المدافع علي البليهي.