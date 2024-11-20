لم يستطع المنتخب السعودي تسجيل أي هدف خلال المباريات الأربع الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث خسر أمام المنتخب الياباني بنتيجة 2/0، وتعادل أمام المنتخب البحريني والمنتخب الأسترالي بنتيجة 0/0، وخسر أمام المنتخب الإندونيسي بنتيجة 2/0.ولم يسجل خط هجوم الأخضر إلا 3 أهداف في التصفيات النهائية، ويعتبر بذلك أضعف خط هجوم في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.