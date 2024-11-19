تنطلق غداً (الأربعاء) منافسات الدور الربع النهائي للفرق ضمن التصفيات النهائية لبطولة «لونجين» العالمية لقفز الحواجز بمشاركة 10 فرق من مجموع 14 فريقاً، حيث تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى تلقائياً إلى منافسات الدور النصف النهائي التي ستقام الخميس، بمشاركة أفضل فرسان العالم.وستقام التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، حيث تم انشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبدالله المالي.وتعد جولات «لونجين» سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز وانطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.يذكر أن اللجنة المنظمة قد قررت إضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، تشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات السعوديين ما يمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.وتشهد المنافسات إقامة فعاليات مختلفة وعروض متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات تتناسب مع أفراد العائلة كافة.