أبدت اللجنة المنظمة للتصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز في الرياض جاهزيتها التامة لاستضافة الحدث العالمي الكبير الذي يستمر حتى السبت القادم، بمشاركة أفضل فرسان العالم على أرض ميدان المنافسات المقابل لمركز الملك عبدالله المالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) بمقر المنافسات.وقال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية ريان خريشي: «سعيدون باستضافة هذا الحدث الكبيرة للمرة الثالثة على التوالي في العاصمة الرياض، وسعيد أكثر لاستضافة النهائي الذي يقام لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، ومتحمسون جداً لانطلاق أشواطها غداً والكشف عن بطل الرياض». وامتدح خريشي شراكة الاتحاد السعودي للفروسية مع جولة الأبطال العالمية «لونجين» ووصفها بالناجحة، حيث أثبتت نجاحها بإقامة أهم جولاتها في موسم 2024 في الرياض المتمثلة بإقامة النهائي في الرياض.في المقابل، أكد رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي يان توبس، أنه سعيد باستضافة الحدث في المملكة، مشيداً بكمية الاستضافات للالعاب الرياضة وخاصة رياضة الفروسية التي أقيمت سابقاً وأنها قادرة على احتضان أهم البطولات لما يولية جمهور هذه الرياضة في المملكة من اهتمام ومتابعة لكافة المنافسات.وأضاف: «شراكتنا مع الاتحاد السعودي للفروسية شراكة مميزة، المملكة لديها جودة عالية لاستضافة مثل هذه البطولات، هذه المنافسات ستلعب لأول مره في الهواء الطلق وميدان مميز وكبير، وأنا أشعر أن الجمهور السعودي متحمس لهذه البطولة».وتعد جولات «لونجين» سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز التي انطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.